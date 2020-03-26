Магомедов: в совете по противодействию коронавирусу нужна подгруппа по работе промышленности

В Координационном совете по противодействию распространению коронавируса необходимо создать подгруппу по вопросам работы промышленности в условиях карантина, а также включить в состав совета министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов в эфире телеканала Украина24, передает РБК-Украина.

"Нужно иметь четкое понимание, какие из предприятий должны продолжать функционировать (в условиях карантина, - ред.). Я думаю, что обязательно нужно включить министра экономики в состав координационной рады, в которую он почему-то не включен. Человек, который должен понимать, какие предприятия являются основой промышленности и которым нужно обеспечить функционирование для того, чтобы они не легли", - сказал Магомедов.

Депутат подчеркнул, если предприятия с непрерывным циклом производства остановить, запустить их потом будет практически нереально. Поэтому власть должна учитывать этот фактор при введении новых ограничений на время карантина.

"Если коксохимический завод остановится, его запустить практически нереально. То же касается доменных печей. Шахты, если на 5 дней остановить добычу, после этого говорить о запуске – это огромные проблемы, которые могут привести к случаям остановки. Поэтому с учетом этого нужно предпринимать те или иные действия", - пояснил депутат.

Напомним, ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нельзя вводить чрезвычайное положение в Украине и останавливать работу предприятий на время карантина, поскольку это убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса.

Напомним, согласно данным Госкомстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.