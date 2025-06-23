Магнітні бурі в кінці червня: у які дні буде найгірше і як полегшити симптоми

Останній тиждень червня буде під впливом потужних магнітних бур, оскільки ще 17-19 відбулися потужні сонячні спалахи класу Х і за даними вчених, корональні викиди рухаються у бік Землі. А це значить, що у багатьох людей на планеті може погіршитися самопочуття. Також можливий збій у роботі засобів зв'язку.
Коли очікуються потужні магнітні бурі, скільки вони будуть тривати та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна.
23 червня, понеділок - підвищена геомагнітна активність, очікується магнітна буря G1 (К-індекс 4-5)
24 червня, вівторок - магнітна буря буде посилюватися, очікується до рівня G2 (К-індекс 5-6)
25 червня, середа - тривала магнітна буря, тільки ближче до вечора рівень бурі знизиться з G2 до G1
26 червня, четвер - магнітна буря рівня G1, але поступово активність буде знижуватися
27 червня, п'ятниця - рівень магнітної бурі буде триматися на рівні G1
28 червня, субота - магнітосфера поступово повертається у спокійний стан, очікується зниження активності
Найбільш вразливі до магнітних бур - це гіпертоніки, люди з вегето-судинною дистонією, хворобами серця, вагітні, маленькі діти, люди похилого віку, люди з підвищеною тривожністю.
Щоденно на Сонці стаються спалахи та вибухи різної потужності, під час яких у космос викидається велика кількість потоків з зарядженими частинками. Коли ці потоки досягають магнітного поля Землі, виникає збурення, яке й називають магнітними бурями.
Слабкі та помірні магнітні бурі - це бурі до К-індекс 4, від К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які мають також класифікації від G1 і вище. Саме такі потужні бурі впливають на самопочуття та настрій людей.
Наслідки спалахів на Сонці, які викликають коливання у магнітному полі Землі - невидимі для людини. Але вони дуже відчутно б'ють на біоритмах.
Найчастіші скарги:
Уникнути впливу магнітних бур неможливо, але є ефективні способи полегшити цей стан та зменшити негативний вплив на організм.
Сон
Намагайтеся висипатися щодня і спати не менш 7-9 годин на добу. Бажано лягати та прокидатися щодня в один й той самий час. Якщо вдень почуваєтеся не дуже добре - зробіть перерву та відпочиньте 1-2 години.
Харчування та водний баланс
Повноцінно харчуйтеся, не пропускайте сніданки, обіди та вечері. Раціон має бути збалансований, з великою кількістю овочів та продуктів, багатих на вітаміни та мінерали. Обмежте кількість кави, не вживайте енергетики, алкоголь, шкідливу та жирну їжу.
Дотримуйтеся водного балансу - пийте достатньо чистої звичайної води щодня.
Фізична активність
Легка зарядка зранку, басейн, легкі вправи у залі - намагайтеся не перенавантажувати свій організм у такі дні. Але й не відмовляйтеся від помірного або легкого навантаження.
Свіже повітря
Зранку та ввечері провітрюйте усі приміщення - як вдома, так і в офісі. За можливості, гуляйте щодня на свіжому повітрі - парк, сквер, ліс. Якщо є можливість - проведіть день на природі.
Стреси та емоції
Уникайте стресових ситуацій, не сваріться та не з'ясовуйте стосунки. Намагайтеся не навантажувати себе емоційно. Заспокоїтися допоможуть різноманітні вправи: дихальна гімнастика, релаксація, медитація, йога.
Обмежуйте шок-контент, новини, соцмережі. За 1-2 години до сну відмовтеся від будь-яких екранів.
Слідкуйте за здоров'ям
Будьте уважні до свого самопочуття та здоров'я ваших близьких. Якщо є хронічні хвороби - тримайте під руками необхідні ліки. Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - звертайтеся за допомогою лікарів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)