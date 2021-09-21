Магия Тома Круза: Porsche 928, в котором актер катал проститутку, продали за 2 млн долларов

На очередном аукционе Barrett-Jackson с молотка ушел спорткар Porsche 928 выпуска 1979 года. По итогам торгов цена составила - держитесь за стул - аж 1,98 миллиона долларов! И это за машину, которая среди почитателей марки ценится куда ниже канонической модели 911. Так почему же так дорого?

Porsche 928 Тома Круза, проданный на аукционе Barrett-Jackson почти за 2 миллиона долларов (Фото: barrett-jackson.com)

Как нетрудно догадаться, перед нами непростой Porsche 928. Этим автомобилем управлял легендарный актер Том Круз в фильме "Рискованный бизнес" (Risky Business), вышедшем на экраны в 1983 году. На тот момент Круз был восходящей звездой Голливуда, а эта молодежная кинокомедия, где он сыграл главную роль, сделала его знаменитым на весь мир.

Porsche 928 с Томом Крузом за рулем в фильме "Рискованный бизнес" (Фото: YouTube/скриншот)

Porsche Excellence,

Вообще, у этого Porsche 928 довольно богатая история. Во-первых, по словам продюсера фильма "Рискованный бизнес" Джона Эвнта, на этом авто он научил Тома Круза управляться с "механикой" - до этого актер водил машины только с автоматической коробкой передач.

Во-вторых, вскоре после съемок автомобиль исчез с радаров на десяток лет, и была найден только силами одного неравнодушного энтузиаста. Причем для поиска Porsche даже пришлось привлечь частного детектива!

Ну и в третьих, эта машина - ярчайший пример правильной инвестиции в классические автомобили с бэкграундом. Это уже не первый аукцион в истории этого Porsche 928. В 2012 году автомобиль был продан на аукционе голливудских памятных вещей за 49 200 долларов. А девять лет спустя цена его продажи выросла в 40 раз!

Теперь это самый дорогой Porsche 928 в истории.

Сцена погони с участием Porsche 928 из фильма "Рискованный бизнес"