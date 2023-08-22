МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької АЕС

"Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього", - йдеться у повідомленні.

Коли МАГАТЕ вдалося зафіксувати вибухи

Зазначається, що 14 серпня сильний вибух струсонув вікна їхніх кімнат, а два дні потому пролунала стрілянина.

Ще один вибух поблизу об'єкта стався 17 серпня, п'ять вибухів було чути на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня і ще п'ять 21 серпня.

"Щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище, як і раніше, має першорядне значення дотримання п'яти основних принципів захисту Запорізької АЕС", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

Окрім того, нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.