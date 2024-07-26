МАГАТЕ протягом останнього тижня фіксувало вибухи та стрілянину біля ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи і перебуває під російською окупацію з початку повномасштабного вторгнення.

Російські війська використовують станцію у своїх цілях. Там розміщують військову техніку та війська. Крім того, росіяни замінували території ЗАЕС.

Раніше українська розвідка попереджала, що росіяни можуть готувати провокації на Запорізькій АЕС. Також було зафіксовано, що загарбники запускають над ядерними реакторами дрони-камікадзе.

Ситуація на Запорізькій АЕС є потенційно небезпечною, оскільки вона часто вимикається від української електромережі. В "Енергоатомі" наголошують, що якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як на в японській Фукусімі.

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