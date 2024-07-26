МАГАТЕ протягом останнього тижня фіксувало вибухи та стрілянину біля ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ фіксували вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС протягом останнього тижня. Їх чули на різних відстанях від станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Також були перевірки планових робіт в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблока №6. При цьому у МАГАТЕ наголошують, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 спостерігачі не отримали доступу до його західної частини.

МАГАТЕ зазначає, що останніми днями фахівці спостерігали за обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблока №3, які розбирали для технічного обслуговування.

Спостерігачі провели огляди ремонтних робіт на майданчику ЗАЕС, а також перевірили наявності необхідних запасних частин для станції.

"Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від майданчика", - йдеться у заяві.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи і перебуває під російською окупацію з початку повномасштабного вторгнення.

Російські війська використовують станцію у своїх цілях. Там розміщують військову техніку та війська. Крім того, росіяни замінували території ЗАЕС.

Раніше українська розвідка попереджала, що росіяни можуть готувати провокації на Запорізькій АЕС. Також було зафіксовано, що загарбники запускають над ядерними реакторами дрони-камікадзе.

Ситуація на Запорізькій АЕС є потенційно небезпечною, оскільки вона часто вимикається від української електромережі. В "Енергоатомі" наголошують, що якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як на в японській Фукусімі.

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