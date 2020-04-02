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МАГАТЭ отправляет оборудование для обнаружения коронавируса в Украину

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 16:08
МАГАТЭ отправляет оборудование для обнаружения коронавируса в Украину
Фото: МАГАТЭ (УНИАН)

Десятки лабораторий по всему миру получат диагностические машины и наборы, реагенты и другое оборудование

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправляет первую партию высокоточного оборудования для выявления коронавируса в более 40 стран мира, среди которых есть и Украина. Об этом сообщает IAEA.

Как сообщается, десятки лабораторий по всему миру получат диагностические машины и наборы, реагенты и лабораторные расходные материалы для ускорения национального тестирования, а также материалы для обеспечения биобезопасности, таких, как средства индивидуальной защиты и лабораторные шкафы для безопасного анализа собранных образцов.

Вместе с тем, украинское посольство в Нидерландах на своей странице в Facebook сообщило, что оборудование также получит Украина.

"Остановить пандемию коронавируса - в общих интересах человечества. Мы рады видеть финансовый вклад Нидерландов в проект распределения количественных ПЦР-тестов на COVID-19 через МАГАТЭ. Это позволит провести быстрое тестирование в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, МАГАТЭ использует собственные ресурсы и бюджетное финансирование для чрезвычайной помощи, чтобы помочь странам. Государства-члены объявили о выделении внебюджетных финансовых взносов в МАГАТЭ на сумму свыше 9,5 млн евро, включая 6 млн долларов от Соединенных Штатов, и 5 млн долларов от Канады и 500 000 евро от Нидерландов.

Китай пожертвовал оборудования для обнаружения, наборов, реагентов и других медицинских материалов на сумму 2 млн долларов.

Напомним, из-за финансового кризиса вызванной пандемией коронавируса в Еврокомиссии заявили о внедрении новой концепции сокращенного рабочего дня, что поможет поддержать компании и сотрудников, которые временно остались без работы.

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