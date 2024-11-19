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Має вищу заразність. Експерти пояснили, чи загрожує україцям новий коронавірус ХЕС

Що треба знати про новий різновид коронавірусу ХЕС (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Новий різновид коронавірусу ХЕС із "сімейства" Omicron активно шириться світом. Його уже виявили у майже трьох десятках країн, зокрема, у Великій Британії, Польщі, Німеччині та США.

РБК-Україна розпитало Центр громадського здоров'я про особливості нового підваріанту Covid-19 та чи загрожує він українцям.

Чим особливий ХЕС і чи загрожує він українцям

"Віруси мають здатність мутувати, для них це є способом існування. ХЕС – новий підваріант штаму SARS-CoV-2 Omicron. Це рекомбінантний штам, що утворився внаслідок злиття двох підваріантів Omicron: KP.3.3 і KS.1.1., про який вперше було повідомлено ще в травні 2024 року", – кажуть у ЦГЗ.

У відомстві зазначають, що цей вірус швидко поширюється країнами, вражаючи все більше людей, оскільки він демонструє вищу заразність порівняно з попередніми підваріантами.

Симптоми ХЕС включають: кашель, нежить, задишку, лихоманку і втрату смаку та нюху. Поки відсутні достовірні дані, як вірус впливає на тяжкість перебігу захворювання. 

"Поява на території України нових штамів SARS-CoV-2 не виключається через міграцію населення та особливості передачі вірусу", – зазначають у Центрі.

Чи діятимуть вакцини проти ХЕС

"SARS-CoV-2, як і всі віруси, постійно мутує, а отже з часом змінюється. Численні дослідження показують, що вакцинація є ефективним способом захисту. ВООЗ досі ретельно вивчає штам ХЕС. Після належного дослідження організація надасть вичерпні рекомендації щодо застосування вакцин проти цього штаму", – заявляють експерти.

Додамо, що аби знизити ризики зараження коронавірусом, окрім вакцинації, також варто дотримуватись наступних правил:

  • носити медичні маски у людних місцях
  • дотримуватись соціальної дистанції
  • регулярно провітрювати приміщення
  • мити руки із милом і знезаражувати антисептиком поверхні, до яких торкаєтесь

Читайте також про те, що субваріант коронавірусу FLiRT в Україні "втрачає свої позиції". Найбільше на нього хворіли люди за 60 років.

Раніше ми писали про те, що ревакцинацію від коронавірусу слід робити людям через 6-12 місяців після першої вакцинації. Додаткова доза особливо потрібна людям із зони ризики: вагітним, особам старше 60 років, дорослим та дітям з хронічними захворюваннями, а також представникам професій з підвищеним ризиком (медикам, вчителям, військовим).

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