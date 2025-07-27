"Мадяр" натякнув на спробу росіян одночасно вбити командирів дронових підрозділів

Хто такий "Мадяр"

Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", став новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ у червні 2025 року. На цій посаді він змінив Вадима Сухаревського.

До повномасштабної війни Бровді був підприємцем, а в лютому 2022 року добровільно приєднався до війська. Він заснував підрозділ "Птахи Мадяра"”, який діяв у складі 251-го батальйону тероборони. Підрозділ брав участь у боях за Бахмут, Соледар, Благодатне та інші напрямки.

Сьогодні це - 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ. У травні 2025 року Роберту Бровді присвоїли звання Героя України.

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