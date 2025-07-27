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"Мадяр" натякнув на спробу росіян одночасно вбити командирів дронових підрозділів

Донецька область, Неділя 27 липня 2025 14:40
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"Мадяр" натякнув на спробу росіян одночасно вбити командирів дронових підрозділів Фото: "Мадяр" повідомив про спробу РФ одночасно вбити командирів ЗСУ (facebook.com/Brovdi.Art)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагалися ліквідувати одночасно керівництво безпілотних підрозділів ЗСУ. Ймовірно, це сталося під час наради у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") в Facebook.

"Мадяр" розповів, що провів робочу нараду з командирами безпілотних підрозділів "Фенікс", "К-2", "Птахи Мадяра", "Рарог" та "Ахіллес".

Він звернувся до росіян, заявив, що "ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово". Інших деталей "Мадяр" не розкрив.
&quot;Мадяр&quot; натякнув на спробу росіян одночасно вбити командирів дронових підрозділів
скриншот facebook.com/Brovdi.Art

Хто такий "Мадяр"

Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", став новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ у червні 2025 року. На цій посаді він змінив Вадима Сухаревського.

До повномасштабної війни Бровді був підприємцем, а в лютому 2022 року добровільно приєднався до війська. Він заснував підрозділ "Птахи Мадяра"”, який діяв у складі 251-го батальйону тероборони. Підрозділ брав участь у боях за Бахмут, Соледар, Благодатне та інші напрямки.

Сьогодні це - 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ. У травні 2025 року Роберту Бровді присвоїли звання Героя України.

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