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В Мадриде автомобиль въехал в группу школьников, есть жертва и пострадавшие

Автор: Валерия Полищук

В испанской столице Мадриде автомобиль въехал в группу школьников. В результате происшествия один ребенок погиб, двое получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC Madrid.

Инцидент произошел у одной из городских школ Fomento Montealto.

Погибшей девочке было шесть лет. Двух других детей - 10 и 12 лет - госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным издания, за рулем авто находилась женщина. Она - одна из матерей, которые приезжают в школу забрать детей после занятий. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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