Мадрид временно закроют из-за COVID-19

Фото: девушка в маске (flickr.com/marioandreipantoja)

Столицу Испании Мадрид закроют на въезд и выезд в декабре. Запрет будет действовать десять дней.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на власти мадридского региона.

Ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".

По словам заместителя главного санитарного врача мадридского округа Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".

В самом Мадриде также продлят ежедневный комендантский час. По новым правилам, он будет действовать с 00:00 до 6:00.

Также будут введены ограничения на массовые собрания. Можно будет собираться в группы до шести человек.

Напомним, правительство Испании продлило чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса до мая следующего года.

Кроме того, большая часть населения Испании будет вакцинирована от коронавируса в первой половине 2021 года.