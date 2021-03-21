UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Мадагаскаре вместо вакцинации продолжат пить напиток из полыни

Автор: Артур Родивилов

Мадагаскар не спешит закупать вакцины от коронавируса, заявил президент страны Андри Радзуэлина. В качестве лекарства жители острова продолжат применять средство из полыни.

Об этом сообщает DW.

Президент не выступает категорически против прививок, но в настоящий момент страна находится в "наблюдательной фазе".

По его словам, оцениваются побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics.

Однако проведенные затем исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцинамадагаскар
Читайте также
По Европе прокатилась волна карантинных протестов
В Дании сообщили о втором летальном случае после вакцинации препаратом AstraZeneca
Прогноз погоды