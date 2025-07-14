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"Лють" на передовій: бойовий робот ГУР розстріляв окупантів на Сумщині (відео)

Понеділок 14 липня 2025 08:43
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"Лють" на передовій: бойовий робот ГУР розстріляв окупантів на Сумщині (відео) Ілюстративне фото: робот ГУР розстріляв окупантів на Сумщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка масштабує використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"На ексклюзивних кадрах - застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції московитів після зустрічі з машиною", - підписано відео.

Це робот, який озброєний кулеметом ПКТ, долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів. Він також демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає "картинку" на пункт управління.

На відео видно, що діставшись ворожих позицій робот, щільним кулеметним вогнем, знищує російських окупантів.

Що відомо про "Лють"

Наземний роботизований комплекс "Лють" пройшов бойове випробування в умовах реального бою. Його озброєно кулеметом калібру 7,62 мм і обладнано системами, які дозволяють виявляти та знищувати цілі як удень, так і вночі.

Комплекс має компактні розміри - він легко транспортується в кузові військового пікапа. Завдяки безшумному електродвигуну та потужним акумуляторам "Лють" здатен працювати тривалий час. Високий кліренс дає змогу долати складний рельєф, а система функціонує у широкому температурному діапазоні.

Керування НРК здійснюється дистанційно з укриття, що дозволяє оператору уникати прямої загрози. Основне призначення бойового робота - підтримка українських підрозділів і заміна військових на особливо небезпечних ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше в історії російські окупанти капітулювали перед українськими наземними роботизованими комплексами без участі піхоти. Ворожі фортифікації атакували FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси-камікадзе

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