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Людям с ожирением рекомендуют удвоить время самоизоляции при COVID-19

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 02:34
Людям с ожирением рекомендуют удвоить время самоизоляции при COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самоизоляция у таких людей должна длиться 28 дней

Группа итальянских ученых рекомендует людям с ожирением удваивать время самоизоляции во время болезни коронавирусом до 28 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что такие люди более восприимчивы к инфекциям, подобным COVID-19, и могут быть заразными в течение более длительных периодов времени.

"Люди с избыточным весом потенциально более заразны, чем худые пациенты с COVID-19, по ряду причин, в том числе из-за того, что в прошлых исследованиях людям с ожирением потребовалось больше времени, чтобы избавиться от вируса гриппа, чем худым субъектам, что означает, что они могли быть заразными дольше", - говорится в сообщении.

Также отмечается, тучным людям требуется больше времени для выработки иммунных реакций на клеточном уровне, необходимом для борьбы с вирусными инфекциями, что позволяет вирусам быстрее размножаться в организме.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.

Напомним, ранее сообщалось, что уже более 1,5 миллиона жителей планеты выздоровели от заболевания коронавирусом. Наибольшее количество выздоровевших зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Испании, Германии, Италии и Турции.

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