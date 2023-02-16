Людмила Кіченок вийшла у фінал Дохи в парному розряді після перемоги над росіянкою

Qatar Total Open, 1/2 фіналу, парний розряд

Ян/Звонарьова – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:1, 3:6, 6:10)

У дебюті суперниці обмінялися виграними на власних подачах геймами. Та далі Кіченок із Остапенко не встигли за темпом опоненток. Вони набрали 5 пунктів поспіль і були готові закрити сет за 20 хвилин. Ян і Звонарьова таки дотиснули українку та латвійки, реалізувавши з третьої спроби сет-пойнт.

Зате друга партія відразу розпочалася з обміну брейками. Цього разу за ритмом суперниць не встигли китайська та російська тенісистки. Кіченок із напарницею зі ще двома брейками після середини сету вже впевнено вели (5:2). Довести сет до перемоги в цій ситуації виявилося легко.

Отже, довелося грати додаткову вкорочену партію. Тут розпочалися гойдалки. Ян і Звонарьова спочатку повели, але далі Кіченок і Остапенко виграли 5 розіграшів поспіль. Китайсько-російський дует спробував повернутися до гри (5:8) у середині мінісету, але українка та латвійка перемогу зі своїх рук уже не випустили.

Кіченок і Остапенко вперше цьогоріч пробилися у фінал парних турнірів. У фіналі вони можуть зустрітитися або з першими сіяними в катарській столиці американками Гауфф і Пегулою, або з парою мексиканки Олмос і китаянки Чжан. Сам українсько-латвійський дует отримав другий номер посіву.