"Людина величезної віри". Як реагує світ і політики на смерть Папи Римського

21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск. Весь світ не стримує скорботи, світові лідери висловлюють співчуття в соцмережах.

Реакція президента Франції

Президент Франції Еммануель Макрон один із перших відреагував на смерть Папи Римського.

"Від Буенос-Айреса до Рима Папа Франциск хотів, щоб Церква несла радість і надію найбіднішим із бідних. Об'єднати людей один з одним і з природою", - написав він на своїй сторінці у Twitter (Х).

Макрон побажав, щоб ця надія невпинно воскресала і після нього.

"Ми з дружиною посилаємо наші думки всім католикам і скорботному світу", - додав Макрон.

Реакція віцепрезидента США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Папи.

"Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн по всьому світу, які любили його", - написав він у Twitter (Х).

Він зізнався, що був щасливий бачити його вчора, хоча "він, очевидно, був дуже хворий".

"Але я завжди буду пам'ятати його за наведену нижче проповідь, яку він виголосив у найперші дні існування COVID. Вона дійсно була дуже красивою. Нехай упокоїть Господь його душу", - додав Венс.

На сторінці Білого дому в Х також опубліковано пост з нагоди смерті Папи Римського.

Співчуття короля Карла

Король Карл "глибоко засмучений" смертю Папи Франциска.

"Моя дружина і я були глибоко засмучені звісткою про смерть Папи Франциска. Однак наші важкі серця дещо заспокоїлися, дізнавшись, що Його Святість зміг поділитися великоднім привітанням із Церквою та світом, якому він служив із такою відданістю впродовж усього свого життя та служіння", - написав він.

За словами короля, Папу Римського пам'ятатимуть за його співчуття, за його турботу про єдність Церкви і за його невтомну відданість спільним справам усіх віруючих людей і тих, хто доброї волі трудиться на благо інших.

"Його віра в те, що турбота про Творіння є екзистенціальним вираженням віри в Бога, знайшла відгук у стількох людей по всьому світу. Завдяки своїй роботі і турботі як про людей, так і про планету, він глибоко торкнувся життя стількох людей", - додав він.

Він зазначив, що вони з королевою з особливою теплотою згадують зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і були дуже зворушені можливістю відвідати його на початку місяця.

"Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття і найглибше співчуття Церкві, якій він служив з такою рішучістю, і незліченній кількості людей по всьому світу, які, натхненні його життям, оплакуватимуть жахливу втрату цього вірного послідовника Ісуса Христа", - резюмував він.

Реакції президента Польщі та канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зі смертю Папи Франциска "Католицька церква і світ втрачають захисника слабких, людину, яка примиряє і є добросердою".

"Я високо оцінив його чітке бачення проблем, з якими ми стикаємося. Я висловлюю співчуття релігійній спільноті в усьому світі", - сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Папа Римський - великий апостол Милосердя, в якому він бачить відповідь на виклики сучасного світу.

"У своєму пастирському служінні він керувався смиренням і простотою", - констатував він.

Що сказала прем'єрка Італії

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що оплакує Папу Франциска як друга, який втішав її в скрутні часи і до кінця виконав свій обов'язок.

"У нас із Папою були більш активні стосунки, ніж це було очевидно. Вони виходили далеко за рамки наших інституційних ролей", - сказала вона італійському державному мовнику RAI.

За її словами, вони зустрічалися багато разів, навіть просто для обміну думками - він міг розрадити в дуже важкі моменти, у мене багато спогадів про Папу.

"Той факт, що він іде у великодній понеділок, свідчить про те, що він хотів виконати свій обов'язок до самого кінця", - додала Мелоні, зазначивши, що на їхній останній зустрічі він мав втомлений вигляд.

Вона розповіла, що Папа зберігає в шухляді столу деякі твори мистецтва, які зробила для нього її донька. Вона також пишається тим, що переконала його стати першим понтифіком, який виступить на саміті Групи семи у 2024 році.

Реакція президента Ізраїлю

Президент Ізраїлю також висловив найглибші співчуття християнам Ізраїлю у зв'язку з втратою Папи Франциска.

"Покійний Папа Франциск був людиною величезної віри і великого співчуття, який присвятив своє життя поліпшенню становища бідних людей в усьому світі і заклику до миру в цю складну і бурхливу епоху", - написав він у Х.

За словами Іцхака Герцога, Папа Римський вважав дуже важливим поглиблення зв'язків з єврейським світом і сприяння міжконфесійному діалогу як способу досягнення взаєморозуміння і поваги.

"Я сподіваюся, що його молитви про мир на Близькому Сході та повернення викрадених чоловіків і жінок незабаром будуть почуті. Нехай його пам'ять продовжує надихати на добрі справи, єдність і надію", - зазначив він.

Реакція прем'єрів Нідерландів і Нової Зеландії

Як сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Папа Франциск був у всіх відношеннях людиною з народу.

"Світова католицька спільнота прощається з лідером, який усвідомлював гострі проблеми нашого часу і привертав до них увагу", - сказав він.

За його словами, своїм тверезим способом життя, актами служіння і співчуття Папа Франциск був взірцем для багатьох - як католиків, так і некатоликів.

"Ми згадуємо його з великою повагою", - додав він.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Люксон також вшанував Папу Римського.

"Я засмучений звісткою про смерть Папи Франциска. Він був людиною смирення, його спадщина включає непохитну прихильність вразливим, соціальній справедливості та міжконфесійному діалогу", - сказав він, додавши, що його думки з католиками і всіма тими, хто у Новій Зеландії та в усьому світі сумує за смертю Папи Римського.