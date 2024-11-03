Люди в окупації не зможуть отримати допомогу після вакцинації без паспорта РФ, - ЦНС

Так, за даними інформаційного ресурсу, кампанія з вакцинації проти грипу та інших інфекційних захворювань стала черговою пасткою для тих громадян, які не обміняли свій паспорт на російський.

"Річ у тому, що якщо у вас виникли ускладнення після щеплення, на жодну допомогу розраховувати не можна. Виплата одноразових допомог і компенсацій особам із поствакцинальними ускладненнями передбачені окупантами тільки для громадян Росії", - йдеться у повідомленні.