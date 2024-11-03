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Люди в окупації не зможуть отримати допомогу після вакцинації без паспорта РФ, - ЦНС

Неділя 03 листопада 2024 06:25
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Люди в окупації не зможуть отримати допомогу після вакцинації без паспорта РФ, - ЦНС Фото: процес вакцинації (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ворог придумав новий метод примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, він пов'язаний із процесом щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, за даними інформаційного ресурсу, кампанія з вакцинації проти грипу та інших інфекційних захворювань стала черговою пасткою для тих громадян, які не обміняли свій паспорт на російський.

"Річ у тому, що якщо у вас виникли ускладнення після щеплення, на жодну допомогу розраховувати не можна. Виплата одноразових допомог і компенсацій особам із поствакцинальними ускладненнями передбачені окупантами тільки для громадян Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованих українських територіях місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення. Причиною тому стали великі втрати армії РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 січня 2025 року всім людям без російського паспорта окупанти присвоять статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Після закінчення терміну, якщо до цього дня паспорт РФ не буде отримано, ворог зобов'яже людину стати на міграційний облік або отримати дозвіл від окупаційної влади на тимчасове проживання.

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