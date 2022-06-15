Любят "экзотику". Стало известно, как в Чечне набирают "добровольцев" на войну в Украину

В Чечне мужчин принудительно отправляют воевать в Украину, доходит даже до похищений. Кроме того, не стесняются использовать и другие методы давления - издевательства, шантаж, запугивания и т.д.

"Нам даже сложно посчитать точное число обратившихся. Многие настолько запуганы, что, едва получив ответ, стирают переписку и удаляют свой аккаунт. Пройдя через унижения и пытки, люди очень запуганы. Другие пишут из секретного чата в Telegram, где сообщения удаляются", - рассказали журналистам в правозащитной организации "Вайфонд", куда обращается все большее количество мужчин, отказавшихся воевать в Украине и стали жертвами притеснений и шантажа.

В правозащитной организации признаются, что сначала и не думали, что эта проблема будет так остро стоять, и специально не подсчитывали количество обратившихся. По их данным, собралось уже точно полсотни обращений.

"Мы не думали, что власти Чечни настолько свихнутся, что будут заставлять людей ехать на войну. "Кадыровцев" самих много, но видимо, они за свою жизнь переживают. Воевать против украинских военных и погибать не так легко, как против мирного чеченского населения", - добавляют правозащитники.

Представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев рассказал, что в Чечне похищают людей и ставят им ультиматум: или едете в Украину воевать, или по сфабрикованному уголовному делу вас посадят в тюрьму.

"Начальникам полиции в каждом районе дан приказ собирать добровольцев любыми методами. У каждого есть учетный список "экстремистов" - людей, не симпатизирующих местным властям. Их зовут на беседу и грозят уголовным делом в случае отказа. Некоторым предлагают деньги за отъезд на фронт без всякого письменного договора", - рассказал он, добавив, что некоторых обманывают, рассказывая о службе в тылу.

Кроме того, нередки угрозы похищения и плена родственников потенциального "добровольца". Таким образом члены семьи становятся заложниками. А силовики не упускают случая нажиться на ситуации - некоторым "призывникам" удается и откупиться.

Кроме того, силовики в Чечне используют и более "экзотические" методы.

"Страшно, когда посягают на честь мужчины или на честь его жены, сестры, дочери. Силовики приходят в дом, начинают приставать к женщине, раздевать ее. Для нашего менталитета это самое ужасное. Лучше умереть, чем быть так униженным. После этого тебя и мужчиной не будут считать. А для "кадыровцев" это обычная практика. Пытки, убийства - это что-то обычное, обыденное", - поделился Янгулбаев.