Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Лилия Ребрик порадовала своих поклонников серией фото из Праги, куда популярная украинская телеведущая отправилась в деловую поездку, которая даже стала семейной - муж звезды Андрей Дикий также сопровождает ее в столице Чехии.

Отметим, что супружеская чета недавно вернулась из романтического путешествия на Мальдивы, где Ребрик также не забывала и про армию фанов, публикуя в сети яркие снимки с экзотического вояжа.

Сейчас у Лилии довольно интенсивный график в Праге и многочисленными съемками. Впрочем, ведущая все же успела погулять по улицам и посетить величественные достопримечательности европейского города.

Лилия Ребрик на съемках в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик в Instagram призналась, что в этот раз видит Прагу или ночную, или из павильонов.

Лилия Ребрик примерила элегантный костюм в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Съемочный марафон продолжается. Какие планы на выходные? Отдыхаете? Или тоже работаете?" - написала теледива, сопроводив пост рядом кадров в элегантном "спортивном" костюме.

Также Ребрик призналась, что именно эти качества в одежде она и любит больше всего.

Лилия Ребрик в Праге рассказала про съемочный марафон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии купают ее в комплиментах и восхищаются чудесным нарядом.

Лиля, очень рада за вас, вы такая молодец! Красивый макияж, и прическа супер!

Любимая Лиля, я с восторгом смотрю на вас и вашу семью...

Супер!

Хороший костюмчик;

Гарнюня!

Женственная и очень очаровательная Лиля!

Очень красивая!

Какая хорошенькая! Очень красивая и с мейком и без;

Лиличка, вы просто супер!

Фото: скрин комментариев instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик трогательно рассказала о младшей дочери Полине и затронула тему материнства.