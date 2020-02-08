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Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.02.2020 - 21:32
Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге
Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик показала фото со съемок в Праге

Лилия Ребрик порадовала своих поклонников серией фото из Праги, куда популярная украинская телеведущая отправилась в деловую поездку, которая даже стала семейной - муж звезды Андрей Дикий также сопровождает ее в столице Чехии.

Отметим, что супружеская чета недавно вернулась из романтического путешествия на Мальдивы, где Ребрик также не забывала и про армию фанов, публикуя в сети яркие снимки с экзотического вояжа.

Сейчас у Лилии довольно интенсивный график в Праге и многочисленными съемками. Впрочем, ведущая все же успела погулять по улицам и посетить величественные достопримечательности европейского города.

Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Лилия Ребрик на съемках в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик в Instagram призналась, что в этот раз видит Прагу или ночную, или из павильонов.

Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Лилия Ребрик примерила элегантный костюм в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Съемочный марафон продолжается. Какие планы на выходные? Отдыхаете? Или тоже работаете?" - написала теледива, сопроводив пост рядом кадров в элегантном "спортивном" костюме.

Также Ребрик призналась, что именно эти качества в одежде она и любит больше всего.

Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Лилия Ребрик в Праге рассказала про съемочный марафон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии купают ее в комплиментах и восхищаются чудесным нарядом.

  • Лиля, очень рада за вас, вы такая молодец! Красивый макияж, и прическа супер!
  • Любимая Лиля, я с восторгом смотрю на вас и вашу семью...
  • Супер!
  • Хороший костюмчик;
  • Гарнюня!
  • Женственная и очень очаровательная Лиля!
  • Очень красивая!
  • Какая хорошенькая! Очень красивая и с мейком и без;
  • Лиличка, вы просто супер!

Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Фото: скрин комментариев instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик трогательно рассказала о младшей дочери Полине и затронула тему материнства.

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Новости Украины Лилия Ребрикновости шоу-бизнеса
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