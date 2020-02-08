Все как я люблю: Лилия Ребрик восхитила нарядом со съемочного марафона в Праге

Лилия Ребрик показала фото со съемок в Праге
Лилия Ребрик порадовала своих поклонников серией фото из Праги, куда популярная украинская телеведущая отправилась в деловую поездку, которая даже стала семейной - муж звезды Андрей Дикий также сопровождает ее в столице Чехии.
Отметим, что супружеская чета недавно вернулась из романтического путешествия на Мальдивы, где Ребрик также не забывала и про армию фанов, публикуя в сети яркие снимки с экзотического вояжа.
Сейчас у Лилии довольно интенсивный график в Праге и многочисленными съемками. Впрочем, ведущая все же успела погулять по улицам и посетить величественные достопримечательности европейского города.
Лилия Ребрик на съемках в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик в Instagram призналась, что в этот раз видит Прагу или ночную, или из павильонов.
Лилия Ребрик примерила элегантный костюм в Праге (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Съемочный марафон продолжается. Какие планы на выходные? Отдыхаете? Или тоже работаете?" - написала теледива, сопроводив пост рядом кадров в элегантном "спортивном" костюме.
Также Ребрик призналась, что именно эти качества в одежде она и любит больше всего.
Лилия Ребрик в Праге рассказала про съемочный марафон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики Лилии купают ее в комплиментах и восхищаются чудесным нарядом.
Фото: скрин комментариев instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик трогательно рассказала о младшей дочери Полине и затронула тему материнства.