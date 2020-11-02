Ляшко о заболеваемости COVID-19: динамика показывает, что зима будет сложной

Зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Соответствующие выводы делают в Министерстве здравоохранения исходя из динамики заболеваемости.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он заявил, что сейчас вызывает беспокойство динамика заболеваемости в европейских странах.

"Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем. Например, Франция, где фиксируют 50 тысяч случаев в день. Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которого идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных", - сказал Ляшко.

Санврач добавил, что ситуация в Украине ухудшилась после того, когда люди вернулись из отпусков и начался учебный процесс.

"Изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца… Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и не прогнозируемый", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщала, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшится ближе к марту.

Также РБК-Украина писало, что при 20 тысячах новых случаев коронавируса в Украине могут ввести локдаун. При таком количестве суточных заражений в стране заполнятся все больничные кровати.