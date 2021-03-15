Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - пояснил главный санврач.

По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что будет находиться на больничном до отсутствия: