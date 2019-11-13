Ляшко вызвали на допрос в прокуратуру из-за драки с Герусом

Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Экс-нардеп пообещал прийти на допрос

Народного депутата 8-го созыва Олега Ляшко вызвали на допрос в прокуратуру Борисполя, чтобы вручить подозрение из-за нападения на депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ляшко.

Ляшко на своей странице сообщил, что "обязательно придет" на допрос. Он обвинил Геруса в измене родине в пользу России и назвал дело против себя "сфабрикованным".

Напомним, 6 ноября Ляшко обнародовал видео потасовки с Герусом, которого он обвинил в лоббировании российских интересов в законопроекте, позволившем возобновить импорт электроэнергии из России. Герус назвал инцидент провокацией и обвинил Ляшко в лоббировании интересов олигарха Рината Ахемтова.

Позже полиция открыла из-за этой драки уголовное дело по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября в зале парламента произошла потасовка между депутатами. В инциденте участвовали депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик и Николай Тищенко из "СН". Первый толкнул второго. Представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.