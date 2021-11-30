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Ляшко о возможности локдауна в Украине из-за COVID: ничего нельзя исключать

Автор: Сергей Пышкин

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, возможен ли повторный локдаун в Украине в случае ухудшения ситуации. Сегодня в стране есть все возможности, чтобы избежать этого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Виктора Ляшко.

Ляшко отметил, что не исключает введения локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Однако, министр отметил, что сегодня в стране есть вакцины и препараты прямого действия, которые могут помочь избежать этого. Также власти вводят определенные ограничительные меры, чтобы контролировать распространение вируса.

"Ничего нельзя исключать. Я бы не говорил, что возможен жесткий карантин, как в 2020 году. Сегодня есть вакцины, и есть препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока есть определенная неизвестность. Все неизвестное довольно быстро станет известным. После этого будут принимать решение", - отметил Ляшко.

Напомним, РБК-Украина писало об обновленных правилах карантина, вступающих в силу уже с 6 декабря.

Также РБК-Украина сообщало, что шесть регионов Украины уже готовы выйти из красной зоны.

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Олег Ляшко