Ляшко о возможности локдауна в Украине из-за COVID: ничего нельзя исключать

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, возможен ли повторный локдаун в Украине в случае ухудшения ситуации. Сегодня в стране есть все возможности, чтобы избежать этого.

Ляшко отметил, что не исключает введения локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Однако, министр отметил, что сегодня в стране есть вакцины и препараты прямого действия, которые могут помочь избежать этого. Также власти вводят определенные ограничительные меры, чтобы контролировать распространение вируса.

"Ничего нельзя исключать. Я бы не говорил, что возможен жесткий карантин, как в 2020 году. Сегодня есть вакцины, и есть препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока есть определенная неизвестность. Все неизвестное довольно быстро станет известным. После этого будут принимать решение", - отметил Ляшко.