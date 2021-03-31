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Ляшко уточнил число дополнительных доз вакцины Pfizer, которую Украина получит от COVAX

Автор: Андрей Василюк

Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Поставка должна состояться до конца июня.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Ориентировочные сроки поставки иммунобиологического препарата - до конца июня", - написал Ляшко.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений.

"Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем", - добавил главный санврач.

Напомним, 30 марта Ляшко заявил, что Украина получила подтверждение о поставке дополнительно 1 млн доз вакцины от Pfizer/ BioNTech. Вакцину должны привезти в рамках программы COVAX.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина до конца мая может получить в рамках глобального механизма COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса. По его словам, первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы должны получить к 15 апреля.

Отметим, что поставки вакцины Pfizer в Украину затягиваются. Ранее Степанов заявлял, что 117 000 доз вакцины будут доставлены в Украину в конце февраля. Потом датой было названо начало марта. Теперь поставки ожидают в апреле.

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