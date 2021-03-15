Ляшко: в Украине с точки зрения эпидемиологии вторая волна COVID

На сегодня в Украине с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса . Нынешнее ухудшение ситуации - это только вторая волна с начала пандемии.

По его словам, если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна COVID.

"В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне. У нас как таковой первой волны не было, потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", - добавил Ляшко.