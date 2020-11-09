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Ляшко: семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 15:20
Ляшко: семейные врачи и бригады будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время пациенты на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на COVID-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.

"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина уже начала применять тесты на COVID-19 своего производства. В частности, экспресс-тесты, которые выявляют коронавирусную болезнь методом ИФА.

Отметим, с 9 ноября в Украине запретили все плановые операции и госпитализации в связи с ростом количества зараженных COVID-19. Больницы будут принимать только пациентов с этой болезнью, а также тех, кому требуется неотложная медицинская помощь. При этом на сегодняшний день медицина справляется с наплывом больных.

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