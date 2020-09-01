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Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина от COVID-19

Автор: Надежда Собенко

Вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года. Это оптимистический прогноз.

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Об этом в эфире "UA: Первый" заявил Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач Украины.

Он отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин.

"Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана безопасность и эффективность", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения. Это на 8 млн человек.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 2141 новый случай COVID-19

Отметим, что Украина записана во все очереди, что касается вакцины от коронавируса, но пока определенности в вопросе вакцины нет.

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