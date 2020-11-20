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Ляшко рассказал, сколько стоит ведение больных COVID-19

Украина, Пятница 20 ноября 2020 00:06
Ляшко рассказал, сколько стоит ведение больных COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (скриншот 1 + 1)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько стоит ведение больных коронавирусом в Украине. По его словам, это примерно 38 тысяч гривен на человека.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Он подчеркнул, что эта сумма без учета тех, кто находится в реанимации.

"Если мы сейчас говорим в среднем сколько стоит ведение больных это примерно 38 тысяч гривен. Это без учета больных, находящихся в реанимации, там гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения Украины пока не решили, будут ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Этот вопрос сейчас обсуждают на уровне ученых.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал три категории украинцев, которые первыми получат возможность вакцинироваться от коронавируса.

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Новости Украины Общество ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус

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