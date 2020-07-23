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Ляшко рассказал о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса

Киев, Четверг 23 июля 2020 06:27
Ляшко рассказал о рисках проведения местных выборов из-за коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Если ситуация с коронавирусом усложнится, ограничат проведение массовых мероприятий

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение местных выборов на фоне пандемии коронавируса в Украине возможно. Однако если ситуация с заболеваемостью усложнится, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий.

Об этом он сказал в интервью "Украинском радио".

Он отметил, что темпы распространения коронавируса зависят от сознания украинцев.

"Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если вся страна станет красной зоной, тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что не планирует баллотироваться в мэры Киева, поскольку сегодня в стране сложная эпидситуация с коронавирусной болезнью.

"Я более чем уверен, что у нас в октябре-ноябре в коронавирусной болезни присоединится грипп, будет коинфекция, и нам будет сложнее реагировать. Нужно будет реагировать и с эпидемической точки зрения, и с точки зрения готовности системы здравоохранения, и с должной коммуникации к людям", - добавил Ляшко.

Ранее Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 человек.

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