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Ляшко прокомментировал возможность возобновления производства вакцины в Украине

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 00:41
Ляшко прокомментировал возможность возобновления производства вакцины в Украине Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Об этом он сказал в программе "Право на власть".

В то же время он подчеркнул, что это сложный процесс и, например, для производства мРНК-вакцины методом локализации и синтеза в Украине нет мощностей.

"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 миллионов в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", - пояснил Ляшко.

Накануне Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.

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