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Ляшко предложил ОАЭ начать производство COVID-вакцин в Украине

Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил Объединенным Арабским Эмиратам рассмотреть возможность производства вакцин от коронавируса в Украине. Этот вопрос намерены проработать в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что решение по вопросу о производстве вакцин в Украине примут до конца мая этого года.

"Главный государственный санитарный врач Украины предложил руководству (компании, - ред.) G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина договаривается с ОАЭ о поставке 5 млн доз вакцины от COVID. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm.

Кроме того, для вакцинации в Украине могут разрешить препарат от Sinopharm.

Также сообщалось, что ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID. На начало марта первую дозу вакцины там получили более 60% населения.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыВиктор ЛяшкоВакцина от коронавируса
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