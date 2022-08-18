Ляшко объяснил, почему в Украине ввели электронный рецепт на антибиотики

В последнее время увеличилось количество открытых травм, инфицирований, и медикам очень тяжело для лечения заражений подобрать антибиотик. Введение электронного рецепта – это требование времени.

"Мы продолжаем модернизироваться и даже во время войны пытаемся завершить закупку и поставить оборудование, позволяющее проявлять чувствительность к антибиотикам по широкому спектру. Поскольку рост устойчивости к антибиотикам – это один из глобальных, приоритетных вопросов", - заявил Ляшко.

По словам министра, увеличилось количество открытых травм, инфицирований. То, что сейчас очень тяжело для лечения заражений подобрать антибиотик – это одна из причин, почему был введен электронный рецепт на антибиотик. Это требование времени и требование ситуации.

"Если кто-то считает это какими-то неудобствами, то стоит посмотреть на ситуацию в хирургических и травматологических отделениях, пообщаться с врачами, они объяснят, насколько острой проблема антибиотикорезистентности. И насколько это усложняет лечение", - подчеркнул глава Минздрава.