Ляшко объяснил, можно ли при повторной вакцинации от COVID использовать другой препарат

В настоящее время не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса, произведенных на разных платформах. При повторной вакцинации можно использовать лишь вакцины, которые производятся на одной платформе, но в разных странах.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"У нас сегодня есть мРНК вакцины (Pfizer, Moderna), векторные (AstraZeneca), инактивированные вирусные вакцины (CoronaVac). Эти вакцины пока не взаимозаменяемы. Но вакцины на одной платформе, например векторная, AstraZeneca, если она произведена на различных площадках, она взаимозаменяема", - пояснил Ляшко.
Он добавил, что для первой прививки можно использовать, к примеру, вакцину AstraZeneca, которая производится на европейских платформах, а для второй - на корейских или индийских.
Напомним, ранее советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности Наталья Виноград заявила, что для второй прививки от коронавируса необязательно использовать ту же вакцину, что и при первом уколе. По ее словам, для этого подойдет другой однотипный препарат.
Также РБК-Украина писало, что вторую дозу вакцины от коронавируса украинцы начнут получать в конце мая.
Отметим, по состоянию на 26 марта в Украине вакцинировали первой дозой более 174 тысяч человек.