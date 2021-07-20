UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ляшко объяснил, как использовать вакцину Moderna и сколько доз в одном флаконе

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как использовать вакцину Moderna. Он призывает медицинских работников использовать флакон с вакциной полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 доз, отметил Ляшко.

"Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", - призвал он.

Напомним, в Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna.

Отметим, пятый этап COVID-вакцинации в Украине стартует 21 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцина