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Ляшко объяснил, как использовать вакцину Moderna и сколько доз в одном флаконе

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Киев, Вторник 20 июля 2021 09:39
Ляшко объяснил, как использовать вакцину Moderna и сколько доз в одном флаконе Фото: глава Минздрава Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как использовать вакцину Moderna. Он призывает медицинских работников использовать флакон с вакциной полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 доз, отметил Ляшко.

"Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", - призвал он.

Напомним, в Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna.

Отметим, пятый этап COVID-вакцинации в Украине стартует 21 июля.

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Министерство здравоохранения Украины Вакцина
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