Ляшко объяснил, как использовать вакцину Moderna и сколько доз в одном флаконе
Фото: глава Минздрава Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как использовать вакцину Moderna. Он призывает медицинских работников использовать флакон с вакциной полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 доз, отметил Ляшко.
"Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона", - призвал он.