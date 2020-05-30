Ляшко назвал причины большого количества больных коронавирусом медиков

Медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом в Украине. Такой высокий показатель связан с рядом различных факторов.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

По словам Ляшко, случаи инфицирования медиков были во многих странах мира, но для Украины 20% - это большой показатель. Такое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах.

Главный санврач подчеркнул, что регистрация заболеваний внутри больниц в Украине находилась ниже европейского уровня, что также повлияло на количество случаев коронавируса среди медиков.

Кроме того, в медучреждениях не было четкого зонирования на опасные и безопасные зоны, не было алгоритма выхода из инфекционных боксов и входа в ординаторские и не проводилась необходимая дезинфекция.

При этом, как рассказал Ляшко, в одной из больниц Закарпатской области не зафиксировали ни одного инфицированного коронавирусом медика.

"Я был в одном из заведений, где главный врач, он еще работал в военной хирургии, он знает, как это", - добавил он.

Отметим, что по официальным данным Минздрава, в Украине заболели на коронавирус более 4 тысяч медицинских работников.

По состоянию на 30 мая в Украине зафиксировано более 23 тысяч случаев коронавируса, только за минувшие сутки выявили почти 400 больных.