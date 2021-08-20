Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину

"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.

По его словам, не надо медлить с вакцинированием.

"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - добавил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.