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Ляшко назвал города, где больше всего госпитализированных больных с COVID-19

Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что больше всего госпитализированных больных с коронавирусом в Киеве, Львове и Харькове. В Харьковской области больницы заполнены на 50%.

Об этом Ляшко сообщил в эфире "Украина 24".

Он уточнил, что в самом Харькове заполненность коек составляет до 90%, а в области загруженность районной больницы может составлять 10-15%.

По словам Ляшко, последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако на очень высоком уровне.

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"У нас в неделю около 2800-2900 госпитализаций", - отметил главный санврач.

Он отметил, что на сегодня в Украине количество коек достаточно.

Напомним, с начала эпидемии в Украине фиксируется самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 случая. Предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше.

Накануне Кабмин обновил условия разделения на зоны карантина, в частности, теперь в "красную зону" будут относить при заболеваемости в регионе в пять раз выше, чем в среднем по стране.

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Новости Украины госпитализацияВиктор ЛяшкоКоронавирус