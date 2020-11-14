Ляшко назвал факторы, которые осложняют течение COVID-19

Низкая физическая активность и употребление сладостей осложняют течение коронавирусного заболевания. Углеводные продукты сгущают кровь.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости. За все время пандемии в Украине заболело 525 176 человек. Летальных случаев выявлено 9 508.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведений общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не допускается работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.