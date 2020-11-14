ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ляшко назвал факторы, которые осложняют течение COVID-19

Киев, Суббота 14 ноября 2020 10:13
Ляшко назвал факторы, которые осложняют течение COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сладости сгущают кровь

Низкая физическая активность и употребление сладостей осложняют течение коронавирусного заболевания. Углеводные продукты сгущают кровь.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости. За все время пандемии в Украине заболело 525 176 человек. Летальных случаев выявлено 9 508.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведений общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не допускается работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныCOVID-19Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь