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Ляшко назвал два пути борьбы с COVID-19, но одним из них украинцы пренебрегают

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Украина, Пятница 15 октября 2021 19:56
Ляшко назвал два пути борьбы с COVID-19, но одним из них украинцы пренебрегают Фото: вакцинация в Украине (пресс-служба Киевской ОГА)
Автор: Ирина Гамерская

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко считает карантин и вакцинацию эффективными методами противодействия коронавирусe. Но украинцы продолжают пренебрегать возможностью сделать прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас мы имеем два эффективных пути противодействия распространению короновирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививку, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантинных ограничений", - отметил он.

Ляшко добавил, что сейчас в реанимации нет ни одного вакцинированного, а прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни.

"Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без внедрения дополнительных карантинных ограничений”, - добавил он.

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