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Ляшко: в национальном календаре вакцинации может появиться новая прививка

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 12:32
Ляшко: в национальном календаре вакцинации может появиться новая прививка Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В национальном календаре вакцинации в Украине может появиться новая прививка, которую бесплатно будут делать детям. Это прививка от пневмококка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на форуме "Украина 30".

"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно до этих 10 болезней мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то я думаю, что в 2022 году мы бы ввели эту инфекцию в национальный календарь прививок. Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID", - отметил Ляшко.

Отметим, пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых. Во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной, например, в США - с 2000 года. В Украине такую прививку можно сделать только за свои деньги.

Напомним, в Украине в календарь обязательных прививок для детей включены 10 болезней: туберкулез, полиомиелит и так далее. Санкции за отказ прививать детей - от недопуска в школу или садик до денежных штрафов.

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Виктор Ляшко Вакцинация
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