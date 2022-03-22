Ляшко напомнил об опасности COVID и раскрыл особенности работы медиков во время войны

Ляшко отметил, что COVID никуда не исчез. В настоящее время 4020 пациентов находятся в украинских больницах, им нужна кислородная терапия.

Что касается работы в условиях военного положения, то министр отчитался о развертывании двух полевых госпиталей. Еще один заработает в ближайшее время.

Украинским медикам помогают коллеги из-за границы. В настоящее время к работе привлечены более полутора сотен медработников-иностранцев.

Кроме того, Минздрав наладил гуманитарный коридор со странами ЕС. Туда госпитализируют тяжелобольных украинцев, прежде всего детей с онкозаболеваниями. К этому времени на Запад отправили 139 детей.