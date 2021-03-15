Ляшко исключил применение испорченной вакцины от COVID

В ходе вакцинации в Украине не будут применяться испорченные препараты. Такие дозы подлежат списанию.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине никто не будет колоть испорченную вакцину, а если препарат испортился, то он подлежит списанию. "Если будет введена вакцина с нарушенным температурным режимом хранения, то критическое последствие - это отсутствие формирования иммунитета", - ответил Ляшко на вопрос, что будет, если вколоть испорченную вакцину от COVID.