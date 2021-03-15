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Ляшко исключил применение испорченной вакцины от COVID

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 18:17
Ляшко исключил применение испорченной вакцины от COVID Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ходе вакцинации в Украине не будут применяться испорченные препараты. Такие дозы подлежат списанию.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине никто не будет колоть испорченную вакцину, а если препарат испортился, то он подлежит списанию.

"Если будет введена вакцина с нарушенным температурным режимом хранения, то критическое последствие - это отсутствие формирования иммунитета", - ответил Ляшко на вопрос, что будет, если вколоть испорченную вакцину от COVID.

Отметим, до этого он сообщил, сколько вакцины утилизировали в Украине с начала кампании по вакцинации. По его словам, на сегодня можно говорить о 200 дозах. При этом за две недели вакцинации прививки получили более 53 000 человек. Главный санврач отметил, что экономически обоснованно открывать флакон с 10 дозами даже для вакцинации двух или трех человек.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса Covishield эффективна после первой дозы, но защита начинает действовать только на 22 день после нее. В течение первых трех месяцев сохраняется высокий уровень антител.

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