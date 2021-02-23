Ляшко: иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев

После вакцинации от COVID иммунитет действует минимум 12 месяцев. Поэтому в проект бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, Министерство здравоохранения не рассматривает сценарий с отсутствием иммунитета через шесть месяцев после вакцинации.
"Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не произойдет какая-либо мутация, которая не была предусмотрена до этого", - отметил Ляшко.
Он также добавил, что в проект бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины на 2022 год.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что готов публично вакцинироваться препаратом Covishield индийского производства.
Также стало известно, что в Украине зарегистрировали уже вторую вакцину от COVID. В частности, регистрационное свидетельство получил препарат американской компании Pfizer. Однако на сегодня неизвестны точные сроки его поставки. Ожидается, что партию из 117 000 доз по механизму COVAX смогут доставить в начале марта.