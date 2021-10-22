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Ляшко о COVID-статистике в Украине: каждые 2-3 недели число случаев удваивается

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Киев, Пятница 22 октября 2021 10:56
Ляшко о COVID-статистике в Украине: каждые 2-3 недели число случаев удваивается Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина зашла в очередную осенне-зимнюю "европейскую" волну роста уровня заболеваемости COVID-19. Каждые 2-3 недели количество случаев коронавируса в Украине удваивается.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

По его словам, количество звонков на 103 уже установило исторический рекорд. И, Ляшко считает, он не будет последним. Так же как установлен исторический максимум количества выездов бригад "скорой" и количества госпитализаций.

"На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет, каждые 2-3 недели количество случаев COVID-19 удваивается", - заявил он.

Напомним, в Украине в "красной" зоне карантина находятся пять областей, в "желтой" - так же.

Отметим, за минувшие сутки в Украине установили два антирекорда по коронавирусу.

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