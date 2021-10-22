Ляшко о COVID-статистике в Украине: каждые 2-3 недели число случаев удваивается

Украина зашла в очередную осенне-зимнюю "европейскую" волну роста уровня заболеваемости COVID-19. Каждые 2-3 недели количество случаев коронавируса в Украине удваивается.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию брифинга .

По его словам, количество звонков на 103 уже установило исторический рекорд. И, Ляшко считает, он не будет последним. Так же как установлен исторический максимум количества выездов бригад "скорой" и количества госпитализаций.

"На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет, каждые 2-3 недели количество случаев COVID-19 удваивается", - заявил он.